Don Terenzio Pastore a Larderia Inferiore la missione dell’acqua e della speranza

Venerdì 17 aprile alle 19, il Circolo Culturale Polaris ospiterà don Terenzio Pastore, missionario del Preziosissimo Sangue, per una serata dedicata alla sua esperienza di vita e di impegno. L’evento si svolgerà a Larderia Inferiore e rappresenta un momento di riflessione e narrazione sul percorso personale di circa trent’anni dedicato alla missione, con particolare attenzione ai temi dell’acqua e della speranza.

Una serata di riflessione che diventa racconto di vita, missione e impegno concreto. Venerdì 17 aprile, alle ore 19, il Circolo Culturale Polaris ospiterà don Terenzio Pastore, missionario del Preziosissimo Sangue, protagonista di un percorso umano e spirituale che da quasi trent’anni si.🔗 Leggi su Messinatoday.it In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da... "Storie di Fede" - le comunità si raccontano... il programma di Radio PoPizz, condotto da Annadelia Turi. Ospite di questa puntata è don Terenzio Pastore - Missionario Preziosissimo Sangue. Potete ascoltare "Storie di Fede" su Radio PoPizz il Sabato alle 8 e l - facebook.com facebook