Colpisce le auto in sosta con un masso e aggredisce i carabinieri | arrestato 35enne

La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che ha colpito le auto in sosta con un masso e poi ha aggredito i carabinieri intervenuti. L’uomo, cittadino straniero, è stato portato in caserma con l’accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un uomo nato nel 1989, cittadino straniero e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112.

