Bollette via libera definitivo del Parlamento alle nuove misure

Il Parlamento ha approvato definitivamente il Decreto Bollette, con il via libera anche da parte del Senato al disegno di legge di conversione del decreto legge. La normativa riguarda misure di sostegno per le utenze energetiche e ha ottenuto il consenso delle due camere. La procedura di conversione del decreto è così conclusa, rendendo operative le nuove disposizioni previste.

Arriva il via libera definitivo del Parlamento al Decreto Bollette, con l’approvazione anche da parte del Senato del disegno di legge di conversione del DL n. 212026. Il provvedimento introduce un pacchetto articolato di interventi economici e norme di tutela rivolte ai consumatori, con.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ok definitivo al decreto Bollette con la fiducia. Opposizioni: “Già travolto dalla guerra”. I consumatori: “Misure insufficienti” Leggi anche: Le destre ignorano la crisi energetica: via libera definitivo al decreto Bollette Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bollette, via libera definitivo del Parlamento alle nuove misure; DL Bollette: pubblicata la conversione in legge; Il Piano Urbano del Traffico è realtà. Salera: Una giornata storica; Milazzo, scuola e imprese insieme per formare gli studenti su transizione energetica e sicurezza digitale. Approvato il decreto bollette 2026: dal bonus da 115 euro sulla fornitura elettrica allo stop al telemarketing, tutte le novitàVia libera al decreto bollette 2026: contributo da 115 euro per famiglie con ISEE fino a 25mila euro e divieto di telemarketing. greenme.it Il decreto bollette è legge, ecco cosa garantirà agli italianiStrategia di sollievo immediato a sostegno degli italiani contro il caro energia. Il decreto bollette è ufficialmente legge. Il via libera definitivo è arrivato dal Senato della Repubblica, completa ... 361magazine.com Due mesi fa scoppiava il conflitto in Iran e in questi sessanta giorni gli italiani hanno speso, considerando solo bollette, carburante e mutui, oltre 1,7 miliardi di euro in più. Il dato arriva dall’analisi di @Facile_it, che ha calcolato quanto sia effettivamente pesata x.com Non parliamo di bollette Per gustare i nostri prodotti a casa tua www.anticanorcinerialattanzifranco.it : @atera.agency #anticanorcinerialattanzi #norcineria #salumi #porchetta #coppiette - facebook.com facebook