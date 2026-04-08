Il decreto Bollette, approvato definitivamente dal Senato con voto di fiducia, è stato adottato in un momento in cui la crisi energetica sembra aver perso centralità nelle priorità politiche. La decisione arriva dopo un iter legislativo durato settimane, ma si verifica in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Iran, che ha influenzato gli sviluppi sul fronte energetico. Le questioni legate ai costi dell'energia restano sul tavolo, anche se l’attenzione sembra spostarsi altrove.

Fuori tempo massimo. Il decreto Bollette, approvato in via definitiva dal Senato con il voto di fiducia di ieri, è ormai sorpassato dai fatti e dalla guerra in Iran. E non basta neanche il cessate il fuoco, fragile, siglato nelle scorse ore per far rientrare l’emergenza dal punto di vista energetico. E ancor meno può bastare un decreto varato prima dei rincari di petrolio e gas che hanno vanificato gli sforzi – già tutt’altro che efficaci – del governo con questo provvedimento. L’apposizione della fiducia poi, oltre a far nascere un nuovo scontro nell’aula di Palazzo Madama, certifica la difficoltà del governo di discutere nel merito un provvedimento che è completamente superato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le destre ignorano la crisi energetica: via libera definitivo al decreto Bollette

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