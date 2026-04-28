Bollette luce e gas saranno nulli i contratti stipulati dai call center senza preventivo consenso

Una nuova legge approvata recentemente rafforza le tutele per i consumatori nel settore dell’energia elettrica e del gas. In particolare, i contratti stipulati tramite call center senza un preventivo consenso saranno considerati nulli. La norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, mira a proteggere gli utenti da eventuali pratiche commerciali scorrette e a garantire una maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali.

Lega Consumatori Rimini comunica che, con l’approvazione della legge 10 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stato introdotto un rafforzamento significativo delle tutele per i consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas.Si prevede un sostanziale ribaltamento della.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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