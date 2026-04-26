Luce e gas | stop alle chiamate selvagge i contratti saranno nulli

Dal 19 giugno entra in vigore il decreto Bollette, che vieta le chiamate indesiderate per i contratti di luce e gas senza il consenso preventivo dei clienti. A partire da questa data, qualsiasi contratto stipulato senza il consenso esplicito sarà considerato nullo. La norma mira a proteggere i consumatori dalle pratiche di vendita aggressive e non richieste. Restano in vigore le regole di trasparenza e rispetto della privacy.

? Cosa sapere Dal 19 giugno il decreto Bollette vieta contratti luce e gas senza consenso preventivo.. I gestori energetici dovranno dimostrare l'autorizzazione dell'utente per evitare la nullità degli accordi.. Dal 19 giugno le società di energia non potranno più sottoscrivere contratti di luce e gas tramite telefonate o messaggi se l’utente non ha precedentemente autorizzato tali contatti. La nuova disciplina, contenuta nel decreto Bollette pubblicato in Ufficiale, stabilisce un limite netto alle pratiche commerciali aggressive dopo il termine dei 60 giorni previsti dalla norma. L’onere della prova sposta il potere nelle mani del consumatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luce e gas: stop alle chiamate selvagge, i contratti saranno nulli Call Center TRUFFA Energia: li smaschero in diretta Notizie correlate Luce e gas: stop al telemarketing selvaggio, i contratti sono nulliUna nuova normativa, derivante dalla conversione in legge del decreto bollette, introduce restrizioni drastiche contro le pratiche commerciali... Telemarketing, le chiamate senza consenso sono nulle: rivoluzione nei contratti luce e gasIl Dl Bollette (Dl 21/2026) mette nel mirino il telemarketing selvaggio, nel tentativo di porvi rimedio una volta per tutte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bonus casa 2026, stop alla detrazione sulle caldaie; Salvini contro l'Ue: No a esercito e armi, stop a patto di stabilità e sì a gas Russia; Guerra in Medio Oriente, l'allarme di Confartigianato: quasi un'azienda su tre pronta a fermarsi; Lula, 'il Brasile è stanco di essere considerato terzo mondo' (2). Stop ai contratti telefonici di luce e gas senza consenso esplicitoConsumerismo, scatta la rivoluzione contro il telemarketing selvaggio ... msn.com Luce e gas, addio alle chiamate degli operatori senza consenso: contratti nulli dal 19 giugnoLe aziende potranno contattare gli utenti solo su richiesta o con autorizzazione esplicita. Rafforzati i controlli e l’obbligo di numeri identificabili per le chiamate ... corriere.it Non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro. Il mercante di luce-Roberto Vecchioni - facebook.com facebook #Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediata x.com