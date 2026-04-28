Bollette | bonus da 115 euro e stop al telemarketing selvaggio

Il Senato ha approvato il decreto 212026, che introduce un bonus di 115 euro destinato al settore elettrico. La normativa prevede anche misure per contrastare il telemarketing selvaggio, limitandone le pratiche. Inoltre, vengono estesi i sussidi al teleriscaldamento a partire dal 2026, con nuove regole applicate nel settore energetico. La decisione riguarda dunque interventi su bollette e pratiche di telemarketing.

? Cosa sapere Il Senato approva il decreto 212026 con bonus da 115 euro per il settore elettrico.. Nuove norme bloccano il telemarketing selvaggio e estendono i sussidi al teleriscaldamento dal 2026.. Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto legge numero 21 del 2026, approvando la conversione del provvedimento che introduce nuove tutele per i consumatori e interventi economici diretti sulle bollette energetiche. La decisione parlamentare mette in campo un pacchetto di misure mirate a proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili, prevedendo sia aiuti monetari immediati sia norme più severe contro le pratiche commerciali aggressive nel settore dell'energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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