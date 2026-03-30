Bollette 2026 | bonus da 115 euro stop al telemarketing selvaggio e nuovi sconti energia — chi ci guadagna davvero

Il decreto bollette 2026 introduce un bonus da 115 euro destinato alle famiglie, insieme a misure contro il telemarketing selvaggio e nuovi sconti sul costo dell’energia. La discussione pubblica si concentra principalmente sull’articolo 1, che rivolge attenzione ai consumatori e alle modalità di distribuzione di questi benefici. La normativa definisce criteri e destinatari delle agevolazioni, coinvolgendo direttamente le famiglie italiane.

Famiglie: chi riceverà davvero il bonus da 115 euro?. Il cuore politico — e mediatico — del decreto bollette 2026 batte nell’articolo 1, quello che guarda dritto negli occhi i consumatori. Qui si annida il bonus straordinario da 115 euro, destinato a circa 2,64 milioni di famiglie già beneficiarie del bonus sociale elettrico. Un intervento da 315 milioni di euro, che il governo presenta come una risposta concreta al caro energia. Ma attenzione: la platea è limitata. Chi è già dentro il sistema di agevolazioni riceverà automaticamente il contributo. Tutti gli altri? Devono sperare nella buona volontà del mercato. Per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro ma escluse dai bonus sociali, entra infatti in scena un meccanismo curioso: contributi volontari da parte dei fornitori di energia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bollette 2026: bonus da 115 euro, stop al telemarketing selvaggio e nuovi sconti energia — chi ci guadagna davvero Articoli correlati Bonus bollette 115 euro 2026: come funziona davvero e chi lo riceve automaticamenteNel 2026 arriva un nuovo aiuto per contrastare il caro energia: il bonus bollette da 115 euro. Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo(Adnkronos) – Il governo vara un nuovo decreto bollette 2026 che, parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i nuovi bonus “garantirà...