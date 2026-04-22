Spiagge all’asta in arrivo il bando | concessioni da 5 a 20 anni

È in fase di preparazione un nuovo bando che stabilirà le modalità per l’assegnazione delle concessioni delle spiagge, con durate che variano da cinque a venti anni. Prima dell’incontro previsto per il 27 aprile tra il ministero delle Infrastrutture, le Regioni, le Province e i Comuni, circola già una bozza del documento che definirà le regole per le gare di assegnazione delle attività sulle spiagge.

In attesa del nuovo incontro – previsto il 27 aprile – tra ministero delle Infrastrutture, Regioni, Province e Comuni sul tanto atteso bando-tipo che detterà la linee per le gare che assegneranno le attività di spiaggia, circola già una bozza. Un modello unico, a disposizione delle amministrazioni locali, che “punta a semplificare e rendere trasparenti le procedure, garantendo parità di condizioni tra gli operatori e maggiore certezza per amministrazioni e imprese”, spiegano dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il bando indicherà l’oggetto e le finalità della concessione a gara, con particolare riguardo alla tipologia...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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