bolivia celle a pagamento

In Bolivia, le celle di San Pedro sono soggette a pagamento, una pratica che si inserisce nella realtà complessa del sistema penitenziario locale. Questo carcere, noto per le sue condizioni particolari, rappresenta un esempio concreto delle criticità presenti in molti istituti penitenziari della regione. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di problematiche legate alla gestione delle carceri e ai diritti dei detenuti nel paese.

Carcere Nel sovraffollatissimo carcere di San Pedro, a La Paz, in Bolivia, i detenuti si autogestiscono e i parenti possono stare con loro. Ma all’interno la vita è regolata dalle dure leggi del capitalismo Carcere Nel sovraffollatissimo carcere di San Pedro, a La Paz, in Bolivia, i detenuti si autogestiscono e i parenti possono stare con loro. Ma all’interno la vita è regolata dalle dure leggi del capitalismo Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Se l’America latina è il continente del realismo magico, sicuramente il carcere di San Pedro ne è una delle tante dimostrazioni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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