Bus plunges into ravine in Bolivia killing at least 10

Questa notte, in Bolivia, un autobus è finito in una scarpata di circa 100 metri, provocando la morte di almeno dieci persone e ferendone gravemente altre. L’incidente è avvenuto sulla strada tra La Paz e una zona montuosa, ancora in fase di ricostruzione le cause. Testimoni raccontano di un’ondata di paura e caos tra i passeggeri, molti dei quali sono riusciti a uscire miracolosamente prima che il bus precipitasse nel vuoto. Le autorità stanno verificando le condizioni del mezzo e cercando di capire cosa abbia portato a questa tragedia. Sul posto

LA PAZ, Feb 6 (Reuters) - At least 10 people were killed and several others seriously injured when a bus plunged about 100 meters (330 feet) into a ravine on Thursday night in Bolivia's highlands, police said. The crash occurred near the community of Putina Cotamasa, in Camacho province north of the capital La Paz, and prompted residents and local authorities to work hours on rescue efforts. Images broadcast by local television stations and circulated on social media showed the scale of the disaster, including bodies of victims and injured passengers, among them minors. Emergency teams evacuated survivors and rushed them to hospitals in La Paz, local media said.

