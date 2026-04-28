Nella notte, intorno a mezzanotte, un forte bagliore ha attraversato i cieli liguri, attirando l’attenzione degli astrofili. Il fenomeno, molto luminoso, è stato descritto come paragonabile alla luminosità di una Luna piena. Vari testimoni hanno segnalato l’avvistamento di un oggetto luminoso che ha attraversato l’atmosfera, lasciando una traccia visibile nel cielo notturno.

Un bagliore accecante, paragonabile per intensità alla luminosità della Luna piena, ha squarciato l’oscurità dei cieli liguri alle 00.46 della notte tra il 23 e il 24 aprile. Un bolide di straordinaria magnitudine (circa -13) ha attraversato l’atmosfera, offrendo uno spettacolo impressionante visibile da levante a ponente, ma anche da località distanti come Marsiglia, Grenoble e diverse aree di Toscana e Piemonte. A intercettare per primi il fenomeno in visuale sono stati gli astrofili Valeria Gnarini e Lorenzo Natali, la cui segnalazione ha attivato la rete di monitoraggio scientifico. L’evento è stato documentato con precisione da 12 postazioni delle reti Prisma e Fripon.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolide attraversa i cieli. Avvistato dagli Astrofili

Bolide dell'8 dicembre 2025 ripreso dagli Astrofili Centesi

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Un bolide ha attraversato il cielo di Monselice nella notte scorsa, alle 00.46, lasciando una scia intensa bianco-gialla visibile a occhio nudo. Il fenomeno è stato ripreso anche da una telecamera di sorveglianza installata in un’abitazione privata in via Cristoforo - facebook.com facebook