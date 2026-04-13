Una scia luminosa osservata nei cieli di Campania e Puglia ha attirato l’attenzione di molti. Un video che circolava online mostrava un oggetto luminoso in rapido movimento, suscitando curiosità e domande sulla sua natura. L’Osservatorio di Capodimonte ha spiegato che si tratta di un frammento di spazzatura spaziale, che ha attraversato l’atmosfera senza provocare danni. La spiegazione ufficiale ha chiarito il fenomeno osservato in quella zona.

Un risveglio insolito ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti del Sud Italia. Poco prima dell’alba di lunedì 13 aprile 2026, una spettacolare scia luminosa ha attraversato i cieli di Campania e Puglia, scatenando una pioggia di segnalazioni: i video sono diventati immediatamente virale sui social network. Tra chi ipotizzava l’esplosione di un asteroide e chi temeva la caduta di un meteorite, la verità è arrivata grazie alle analisi degli esperti: si tratta di “spazzatura spaziale“. Avvistamenti da Napoli a Foggia: il fenomeno sui social La conferma degli esperti: non è un asteroide ma un razzo Detriti spaziali e sicurezza: ci sono rischi...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia, svelato il mistero del "bolide" nel video: "Spazzatura spaziale"

All’alba scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: non è una stella ma un rifiuto spazialeAll’alba del 13 aprile nel Sud Italia una scia luminosa è stata avvistata su Campania, Puglia e Molise.

Una scia luminosa solca il cielo della Puglia: allarme e segnalazioni. Meteorite, razzo o “spazzatura spaziale”? (video)Sono diverse le segnalazioni di ieri sera e di questa notte nel foggiano e nel barese (ma anche in Campania e Basilicata) di una lunga scia luminosa...