Scia luminosa attraversa i cieli del Foggiano | le immagini video

Questa mattina, nel Foggiano e nelle zone limitrofe del Sud Italia, alcuni testimoni hanno osservato una scia luminosa attraversare i cieli poco prima delle 6. La traccia, visibile per alcuni secondi, ha attraversato il cielo creando l’effetto di una stella cadente. L’evento è stato ripreso in alcuni video diffusi sui social media, mentre le autorità non hanno ancora fornito spiegazioni ufficiali sulla natura del fenomeno.

Questa mattina, lunedì 13 aprile, sui cieli del Sud Italia - Campania, Puglia e Basilicata - anche in provincia di Foggia, i più mattinieri, poco prima delle 6, hanno avvistato una scia luminosa che per parecchi secondi ha tagliato il cielo in due, con effetto stella cadente. Al momento non vi è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Aurora boreale anche sui cieli del Torinese, le immagini del cielo diventato viola-fucsiaCieli viola e fucsia nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, anche in provincia di Torino come un po' in tutto il nord Italia. Le immagini dell'insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo a Sanremo | GUARDAIeri è andato in scena il primo di tanti momenti dedicati, in questo 76esimo Festival di Sanremo, alla memoria di Pippo Baudo.