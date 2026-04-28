Boccia alla lunga | SUCCESSO DELL’ AUTOTRASPORTI FARRIS Saltara e Fontecorniale una squadra sola al comando | vinto il titolo italiano

Una squadra di boccia alla lunga si è aggiudicata il titolo italiano nella massima categoria. L’evento si è svolto a Lisciano Niccone, in Umbria, e ha visto la squadra vincente provenire dalla regione. La competizione ha coinvolto diverse formazioni, con la squadra vincente che ha conquistato il primo posto dopo aver superato gli avversari nelle fasi finali. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle gare di giornata.

La squadra di boccia alla lunga "Autotrasporti Farris" a Lisciano Niccone, in Umbria, si è laureata campione d’Italia nella massima categoria di specialità. Il gruppo, nato dall’unione delle squadre di Saltara e Fontecorniale, ha disputato due brillanti manches di qualificazione nella giornata di sabato che gli hanno consentito l’accesso alla finale di domenica con il secondo posto complessivo. Nella sessione a gara secca del giorno successivo, dopo un inizio non entusiasmante, i ragazzi dell’Autotrasporti Farris sono riusciti in un brillante recupero con 3 ultimi lanci straordinari. "Una grande vittoria di squadra, e una grande emozione per...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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