Operaio di Termoli | il titolo italiano vinto dopo il turno

Un operaio di 29 anni di Termoli ha conquistato il titolo italiano Federkombat nella categoria dei 67 kg. Manuel De Luca ha ottenuto la vittoria dopo aver completato il suo turno di lavoro. La competizione si è svolta recentemente, e l’atleta ha portato a casa il riconoscimento nazionale. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera sportiva.

Manuel De Luca, operaio metalmeccanico di 29 anni originario di Termoli, ha raggiunto l’apice del combattimento nazionale vincendo il titolo italiano Federkombat nella categoria dei 67 kg. La vittoria è stata ottenuta a Riccione tra il 7 e l’8 marzo 2026, consolidando un percorso nato nelle palestre termolesi e proseguito con la disciplina di chi lavora in fabbrica durante il giorno per allenarsi la sera. Nonostante risieda da solo a Bologna, dove svolge il suo lavoro manuale, il legame con la città natale resta il motore principale della sua carriera sportiva. Ogni successo ottenuto sul ring non appartiene solo all’atleta, ma diventa un simbolo di orgoglio per l’intera comunità di Termoli, dimostrando come le radici possano sopravvivere anche a centinaia di chilometri di distanza geografica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

