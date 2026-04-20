L’anno in cui il team ha conquistato il suo primo titolo è stato ricordato come un periodo eccezionale. La prima sconfitta è arrivata al turno 28 del campionato. Durante quell’annata si sono fatte discussioni sulla possibilità di ripetere le imprese di giocatori come Fabinho, che nel 2020 contribuì alla vittoria del Liverpool nella Premier League. Quel successo pose fine a un’attesa di 30 anni senza scudetti per il club.

Sito inglese: Quando il Liverpool vinse il titolo della Premier League 201920, pose fine alla sua attesa trentennale di essere incoronato campione d’Inghilterra. La squadra di Jurgen Klopp fu degna vincitrice quella stagione, dominando la stagione colpita dalla pandemia fin dall’inizio e alla fine finì con un enorme vantaggio di 19 punti sul Manchester City, secondo in classifica. Fabinho è stato uno dei pilastri del centrocampo di quella squadra che ha fatto la storia e rimane una stagione ricca di ricordi indimenticabili e celebrazioni uniche per il brasiliano. Potrebbe piacerti Fabinho sul far parte della squadra vincitrice del titolo 2020 del Liverpool.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “L’anno in cui abbiamo vinto il titolo è stato davvero fantastico. La nostra prima sconfitta è stata al turno 28. Si parlava già se avremmo potuto ripetere Fabinho degli Invincibili dell’Arsenal ricorda il successo del titolo del Liverpool nel 2020

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L’Arsenal avrebbe potuto semplicemente ottenere un grande vantaggio nella corsa al titoloLa corsa al titolo della Premier League sta entrando nella sua fase finale con solo dieci partite rimaste da giocare.

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