Per la primavera 2026, il trend di make-up si concentra su look più naturali e sfumati, con un focus particolare sulle blurred lips, ovvero labbra dall’effetto sfumato e poco definito. Questa tendenza si distingue dai look più strutturati degli anni precedenti, privilegiando un aspetto più fresco e spontaneo. Chi sceglie questa soluzione evita contorni netti e colori troppo accesi, preferendo nuance delicate e un'applicazione che crea un effetto di sfumatura morbida.

Allora, se vuoi delle inspo per il make-up della primavera di questo 2026, dimentica il make-up super costruito, i contorni precisissimi, le labbra perfette al millimetro. Questa primavera è tutto più morbido, più easy, ma non nel senso “non ho fatto niente”—nel senso “sembra effortless ma in realtà è studiato bene”. La vibe è: pelle viva, colori sfumati, niente che sembri troppo fatto. E onestamente. funziona. La make-up inspo della primavera 2026 sono le blurred lips sono ancora lì (e sì, non se ne vanno). Te lo dico subito: le labbra sfocate non stanno andando da nessuna parte. Sai quando il rossetto non è perfetto, ma in quel modo giusto? Ecco, quello.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ok, ma parliamo del make-up primavera 2026 (e perché proprio delle blurred lips)

Notizie correlate

Ballet Slipper Lips, le labbra nude della primavera 2026 sono rosa e satinate come il raso (delle scarpette da ballo)La nostalgia, che da sempre “move l’alta moda e l’altre stelle”, diceva su per giù così il finale del più celebre capolavoro della letteratura...

Volente o nolente arrivano le pulizie di primavera, ma perché proprio adesso?Dopo un’attesa che è apparsa eterna a molti, finalmente il clima inizia a rispecchiare la stagione.