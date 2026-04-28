' Blood in the reverb' il nuovo brano dark del rocker D Guerrera

Dopo quattro mesi dall’uscita di ‘Shadows collide’, l’artista noto come D. Guerrera torna con un nuovo brano intitolato ‘Blood in the reverb’. Si tratta di una canzone dal tono dark che si aggiunge alla sua produzione musicale recente. La pubblicazione avviene in un periodo in cui l’artista continua a sperimentare con sonorità intense e atmosfere cupe. La traccia è disponibile sui principali canali digitali.

Quattro mesi dopo ‘Shadows collide’, D. Guerrera pubblica la sua ultima fatica musicale, intitolata 'Blood in the reverb'.Definito dallo stesso autore "una fusion tra dark, alternative e nu metal", il nuovo brano del rocker di Carlantino rappresenta il riflesso oscuro della condizione umana, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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