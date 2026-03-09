Cursed Blood Anteprima | Un nuovo e brutale roguelike cooperativo

Cursed Blood è un titolo che non cerca di essere elegante o moderato: la sua identità è fatta di violenza, velocità e combattimenti spietati. Fin dai primi momenti di gioco è evidente l’intenzione degli sviluppatori di creare un’esperienza intensa, dove l’azione frenetica si unisce a un’estetica oscura e originale. L’ambientazione “bloodpunk” mescola infatti l’immaginario dei samurai con tecnologie proibite alimentate dal sangue, dando vita a un mondo cupo e dominato dalla vendetta. Il punto di partenza della storia è semplice ma efficace. Il Santuario del Vermiglio, un luogo sacro, è stato profanato da una potente organizzazione criminale. A reclamare giustizia sono alcune scimmie samurai potenziate dal sangue, guerrieri letali pronti a scatenare una vera e propria carneficina per ristabilire l’equilibrio. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

