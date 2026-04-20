E’ disponibile nei digital store e in radio ”Calipso” il nuovo singolo di Mark In The Dark, il brano che farà parte del disco d’esordio “I Peccati di un Gotico Provocatore”. Il progetto unisce ricerca sonora ed esplora temi come la sessualità, la religione e gli orrori dell’amore. Pubblicato su etichetta LookUp!, Calipso racconta un amore totalizzante e pericoloso, vissuto come tentazione e prigionia emotiva. La voce narrante incarna una figura seducente e sofferente, ispirata alla Calipso mitologica, che ama in modo assoluto ma distruttivo. Tra immagini di desiderio, colpa e dannazione, l’amore diventa un fuoco che promette il paradiso ma conduce alla rovina, lasciando l’io lirico intrappolato tra passione e dolore.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Mark In The Dark, tra sonorità dark e originalità nel nuovo singolo ”Calipso”

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