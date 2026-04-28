Blocco sulla SS 534 | il sindaco sfida Anas per il caos del semaforo

Il sindaco di Cassano ha rivolto una richiesta a Anas per intervenire sulla SS 534 a Cammarata, dove il senso unico alternato al chilometro 15 è in vigore da più di due mesi. La situazione ha causato un blocco del traffico che dura ormai da oltre sessanta giorni. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni, creando disagi ai residenti e agli automobilisti che devono percorrerla.

? Cosa sapere Il sindaco di Cassano Iacobini chiede ad Anas l'intervento sulla SS 534 a Cammarata.. Il senso unico alternato al chilometro 15 blocca il traffico da oltre sessanta giorni.. Il sindaco di Cassano Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha inviato una richiesta formale al Dipartimento Calabria di Anas per sollecitare un intervento immediato sulla Strada Statale 534 di Cammarata e degli Stombi, dove il traffico è bloccato da oltre due mesi nel tratto del chilometro 15. La questione riguarda un punto specifico della viabilità cittadina che sta trasformando il viaggio quotidiano in un percorso a ostacoli. Da circa sessanta giorni, infatti, la circolazione in quella zona è regolata da un impianto semaforico che impone il senso unico alternato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco sulla SS 534: il sindaco sfida Anas per il caos del semaforo Notizie correlate Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio sulla SS 19 a Tiriolo (CZ) – Il video(Agenzia Vista) Catanzaro, 7 febbraio 2026 Durante i lavori di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta da una... Scontro tra due auto sulla SS 107: caos e blocchi sulla Silana CrotoneseUn violento impatto tra due autovetture ha paralizzato il traffico sulla SS 107 Silana Crotonese nel pomeriggio di ieri, bloccando la comunicazione...