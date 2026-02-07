Anas e Vigili del Fuoco salvano il cane Giorgio sulla SS 19 a Tiriolo CZ – Il video

Gli operai dell’Anas e i Vigili del Fuoco hanno tirato fuori un cane da sotto terra, sulla strada statale 19 a Tiriolo. La frana aveva lasciato il cane intrappolato tra terra e rami, e sono stati loro a intervenire in fretta per salvarlo. Il video dell’intervento sta facendo il giro sui social, mentre le squadre lavorano per riaprire la strada.

(Agenzia Vista) Catanzaro, 7 febbraio 2026 Durante i lavori di ripristino della viabilità sulla strada statale 19 “Delle Calabrie”, interrotta da una frana nel territorio di Tiriolo, nel Catanzarese, il personale Anas ha individuato un cane rimasto bloccato sotto terra e rami ai margini della carreggiata. Il sorvegliante Anas Angelo Alessio e la sua squadra hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, dando avvio a un intervento congiunto che ha permesso di liberare in sicurezza l’animale. Il cane, di nome Giorgio, è stato soccorso e successivamente riconsegnato alla legittima proprietaria.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina una frana ha bloccato la strada statale 19 vicino a Tiriolo, in provincia di Catanzaro.

