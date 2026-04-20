Scontro tra due auto sulla SS 107 | caos e blocchi sulla Silana Crotonese

Nel pomeriggio di ieri, sulla SS 107 Silana Crotonese si è verificato un incidente tra due automobili, che ha causato il blocco totale del traffico tra San Giovanni in Fiore e Crotone. L’impatto ha generato caos sulla strada, con le vetture ferme lungo la carreggiata e le operazioni di soccorso in corso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi ai mezzi in transito.

Un violento impatto tra due autovetture ha paralizzato il traffico sulla SS 107 Silana Crotonese nel pomeriggio di ieri, bloccando la comunicazione tra San Giovanni in Fiore e Crotone. Lo scontro, avvenuto nel tratto che intercorre tra Castel Silano e Cerenzia, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e ha costretto le autorità a deviare i flussi veicolari per diverse ore. Dinamica del sinistro e gestione dell’emergenza. Il momento della collisione ha coinvolte una Fiat 500 e una Fiat Punto. L’entità dell’urto ha reso impossibile la circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo l’arteria statale, trasformando l’asse viario in un punto di congestione critica fino a tarda serata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra due auto sulla SS 107: caos e blocchi sulla Silana Crotonese Notizie correlate Scontro sulla Gardesana vicino alla galleria: caos e blocchi per due autoDue automobili sono rimaste coinvolte in un incidente sulla Gardesana nella mattinata di questo martedì 14 aprile, provocando una significativa... Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto in galleria, due vittime ed un ferito; San Fili, scontro tra due auto sulla Ss 107: due morti; Comunicazione Italiana; Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito. Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito(Adnkronos) – Tragico incidente, nella notte, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentem ... pianetagenoa1893.net Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un feritoIncidente nella notte lungo la Statale 107 a San Fili, in provincia di Cosenza: due morti e un ferito nel frontale tra due vetture in galleria ... virgilio.it TRAGEDIA SULLA SS107, DUE MORTI_ SALVATA UNA NEONATA CON CESAREO Schianto in galleria sulla Silana Crotonese: vittime due uomini di Marano Marchesato, madre e figlia in condizioni critiche ma vive grazie all’intervento tempestivo dei medici - facebook.com facebook (Adnkronos) - Tragico incidente, nella notte, lungo la Statale 107 Silana-Crotonese a San Fili, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente all'interno della galleria 'Fieg #InCalabria #Cro… x.com