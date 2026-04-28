Blocco Outlook su iPhone | errore critico manda in tilt le email

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un problema tecnico ha causato il blocco dell’app Outlook su iPhone, impedendo l’accesso alle email di molti utenti Microsoft 365. Il malfunzionamento ha interessato diverse persone e ha generato difficoltà nella gestione delle comunicazioni quotidiane. La causa del problema non è ancora stata ufficialmente comunicata e le autorità competenti stanno monitorando la situazione. La risoluzione potrebbe richiedere interventi tecnici da parte del supporto di Outlook.

? Cosa sapere Malfunzionamento Outlook su iPhone blocca l'accesso alle email per numerosi utenti Microsoft 365.. L'anomalia coinvolge la sincronizzazione tra servizi web e l'ultima versione di Google Chrome.. Un malfunzionamento critico dell’applicazione Outlook su iPhone ha bloccato l’accesso alle comunicazioni elettroniche di numerosi utenti iOS nelle ultime ore, costringendo Microsoft a un intervento immediato per risolvere i problemi di connessione. Il disservizio si manifesta attraverso errori tecnici specifici, tra cui messaggi relativi a un eccesso di richieste inviate e disconnessioni improvvise che impediscono la consultazione della posta.🔗 Leggi su Ameve.eu

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