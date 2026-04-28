Blocco di Hormuz | la sfida di Marsilio per l’energia dell’Europa
Il governatore di una regione italiana ha avanzato una proposta per affrontare le interruzioni nell’approvvigionamento energetico causate dal blocco dello Stretto di Hormuz. La strategia prevede l’adozione della neutralità tecnologica e l’utilizzo di carburanti sintetici, o e-fuels, come alternative per garantire la stabilità delle forniture di energia nell’Unione Europea. La proposta mira a ridurre la dipendenza dai combustibili provenienti da aree di tensione geopolitica.
? Cosa sapere Marco Marsilio propone neutralità tecnologica ed e-fuels per rispondere al blocco dello Stretto di Hormuz.. La strategia mira a proteggere l'industria europea e le aree montane dalle crisi energetiche.. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato una nuova emergenza energetica che mette a rischio la stabilità delle forniture e dei trasporti europei, spingendo Marco Marsilio a chiedere un cambio di rotta immediato per l’indipendenza del continente. Il presidente dell’Abruzzo, impegnato come relatore al Comitato europeo delle Regioni sul tema della mobilità sostenibile e dell’alta velocità, ha tracciato un quadro di forte vulnerabilità per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu
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