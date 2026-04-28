Il governatore di una regione italiana ha avanzato una proposta per affrontare le interruzioni nell’approvvigionamento energetico causate dal blocco dello Stretto di Hormuz. La strategia prevede l’adozione della neutralità tecnologica e l’utilizzo di carburanti sintetici, o e-fuels, come alternative per garantire la stabilità delle forniture di energia nell’Unione Europea. La proposta mira a ridurre la dipendenza dai combustibili provenienti da aree di tensione geopolitica.

? Cosa sapere Marco Marsilio propone neutralità tecnologica ed e-fuels per rispondere al blocco dello Stretto di Hormuz.. La strategia mira a proteggere l'industria europea e le aree montane dalle crisi energetiche.. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato una nuova emergenza energetica che mette a rischio la stabilità delle forniture e dei trasporti europei, spingendo Marco Marsilio a chiedere un cambio di rotta immediato per l’indipendenza del continente. Il presidente dell’Abruzzo, impegnato come relatore al Comitato europeo delle Regioni sul tema della mobilità sostenibile e dell’alta velocità, ha tracciato un quadro di forte vulnerabilità per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco di Hormuz: la sfida di Marsilio per l’energia dell’Europa

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