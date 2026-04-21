Il blocco delle navi nello stretto di Hormuz ha causato preoccupazioni tra i paesi europei riguardo alla sicurezza delle forniture energetiche. L’area rappresenta un punto strategico per il transito del petrolio, e le tensioni aumentano con il rischio di interruzioni nelle rotte commerciali marittime. Le autorità europee hanno espresso timori sulla stabilità dei mercati, mentre le navi continuano a transitare o fermarsi in attesa di sviluppi.

Il blocco al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova la tenuta dei mercati energetici. Tutto questo avrà conseguenze sempre più aspre sul prezzo dei carburanti e i relativi rincari si stanno ripercuotendo sui trasporti anche all'interno del mercato europeo. "L'unica via d'uscita da questa situazione di turbolenza è la diplomazia. Senza un ritorno permanente alla libertà di navigazione, le conseguenze saranno catastrofiche non solo per l'Europa ma per il mondo intero. Fin dal primo giorno, questa crisi ha colpito duramente i trasporti: il blocco dello Stretto di Hormuz ha fatto lievitare i costi e creato pressioni sulla catena di approvvigionamento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Tornare a navigare o sarà una catastrofe". Blocco di Hormuz, l'allarme dell'Europa

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