Controlli straordinari dei carabinieri in 2 Comuni | una persona nei guai e 12 multe

I Carabinieri di Marcianise e Casal di Principe hanno svolto controlli intensivi il 20 febbraio, fermando una persona sospetta e multando dodici automobilisti. Durante le operazioni, sono stati controllati diversi veicoli e identificate alcune situazioni sospette. Un uomo è stato portato in caserma per verifiche supplementari. Le pattuglie hanno anche sequestrato alcune auto e rimosso veicoli irregolari. Le attività proseguono per garantire maggiore sicurezza nel territorio.

Nel corso dell'attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 33 anni, residente nel campo rom di Giugliano in Campania, risultata irregolare sul territorio nazionale. È stato inoltre segnalato alla Prefettura un uomo di 46 anni di Aversa per violazione dell'obbligo di permanenza domiciliare tra le 21:00 e le 07:00. L'uomo è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di cocaina. Durante il servizio, sono state contestate 12 contravvenzioni per infrazioni stradali, tra cui mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancata revisione e mancato utilizzo della cintura di sicurezza.