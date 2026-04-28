Blitz contro la pedopornografia online | coinvolta anche la provincia

La Polizia di Stato ha effettuato un'ampia operazione contro la diffusione di materiale pedopornografico online, coinvolgendo anche una provincia toscana. Durante le indagini sono stati sequestrati diversi computer e dispositivi elettronici, e sono stati identificati vari utenti. L’intervento si inserisce in un'azione più vasta volta a contrastare il crimine digitale legato a contenuti illeciti su Internet.

C’è anche Firenze al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico in rete. Il blitz, coordinato dalla procura della Repubblica di Roma, ha portato a tre arresti e a sei denunce a piede libero in diverse zone d’Italia: tra queste, figura.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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