Roma blitz nel quartiere portuense | sequestrati oltre 40 kg di sostanze stupefacenti

A Roma, nel quartiere Portuense, è stato effettuato un blitz che ha portato al sequestro di oltre 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento. L’operazione ha visto intervenire le forze dell’ordine, che hanno perquisito l’immobile e identificato gli occupanti. I dettagli sull’arresto o successivi provvedimenti non sono ancora stati comunicati.

Un vero e proprio “emporio della droga” nascosto all’interno di un appartamento è stato scoperto a Roma durante un’operazione della Polizia di Stato. Il blitz, condotto dagli investigatori della Squadra Mobile, ha portato al sequestro di oltre 40 kg di stupefacenti e all’arresto di diverse persone coinvolte nel traffico e nello spaccio di droga nella capitale. L’intervento è scattato quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di una dose a un acquirente direttamente dall’auto della donna. Il controllo immediato ha permesso di trovare oltre 100 grammi di marijuana nascosti nel veicolo. A quel punto gli investigatori hanno esteso la perquisizione all’abitazione della sospettata, dove è emersa la reale portata dell’attività. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

