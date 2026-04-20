Dubai smantellata rete terroristica legata all' Iran | 27 arresti

Le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato 27 persone nell’ambito di un’operazione contro una cellula ritenuta collegata a attività terroristiche. L’operazione ha portato allo smantellamento di una rete considerata affiliata all’Iran. I dettagli riguardanti le accuse e le modalità dell’intervento non sono stati resi noti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciati lo smantellamento di una cellula "terroristica" legata all'Iran. Gli arresti giungono dopo che Dubai ha subito il peso maggiore degli attacchi iraniani contro i paesi vicini del Golfo. I 27 uomini arrestati sono accusati di aver pianificato "atti terroristici e di sabotaggio sistematici". In una dichiarazione pubblicata sui social media, il Servizio di Sicurezza dello Stato ha annunciato l'operazione contro alcuni membri di una cellula legata al Velayat-e Faqih ("Tutela del Giurista Islamico"), una dottrina alla base della Rivoluzione Islamica del 1979 e della fedeltà alla Guida Suprema. I nomi e le...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dubai, smantellata rete terroristica legata all'Iran: 27 arresti Notizie correlate Salento: smantellata rete furti metalli, 4 arresti e 2Quattro persone sono state private della libertà personale a seguito di indagini sulla banda specializzata nel furto di metalli preziosi nel Salento. Leggi anche: Smantellata rete per lo sfruttamento della prostituzione, tre arresti