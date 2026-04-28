Durante un concerto, l’artista ha annunciato pubblicamente la fine della relazione con la sua compagna, dopo tre anni. Ha dichiarato di non essere più innamorato, confermando così la rottura con Martina Valdes. La notizia circolava già da alcuni giorni, ma questa è la prima conferma ufficiale arrivata dall’interprete stesso. La coppia non aveva mai commentato pubblicamente la loro storia prima dell’annuncio.

Dopo tre anni è finita la storia tra Blanco e Martina Valdes, è stato lui stesso a confermare la rottura durante un concerto. Lei attualmente si trova in Egitto per lavoro La storia era iniziata ad aprile 2022, poi a marzo gli indizi di una crisi e adesso la conferma della rottura da parte diBlanco. Dopo tre anni di relazioneè finita la storia con Martina Valdes. A rivelarlo è stato proprio lui durante un concerto durante il quale ha cantato il suo ultimo singolo,Innamorato. “Spero che abbiate qualcuno a cui dedicarla“, ha dettoBlancoe poi ha aggiunto “Io no“. Con queste poche parole l’artista ha messo fine ai tanti rumors, confermando definitivamente cheè finita la storia tra lui e Martina Valdes.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Blanco conferma la rottura con Martina: “Non sono innamorato”

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