Dopo l’annuncio della rottura tra Flavio Ubirti e Martina Cardamone, Nicole interviene sui social con una frase che sembra rivolgersi alla ex. Martina aveva pubblicato un messaggio che ha attirato l’attenzione, portando Nicole a rispondere pubblicamente, lasciando intendere di aver atteso questa reazione. La vicenda si sviluppa sui social, con commenti e reazioni tra i protagonisti coinvolti.

La coppia nata nel dating show si è lasciata e l'annuncio arriva direttamente da Flavio Ubirti. Poco dopo Martina Cardamone pubblica una frase social che scatena la risposta di Nicole e una nuova polemica. La storia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni è arrivata al capolinea. L'ex tronista e la corteggiatrice, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro relazione a pochi mesi dalla scelta. Ma a rendere il clima ancora più acceso ci ha pensato un botta e risposta social con Martina Cardamone, ex rivale di Nicole nel programma. Il messaggio di Flavio sulla rottura con Nicole L'ex tronista nelle sue Instagram Stories aveva confermato la separazione con un messaggio rivolto ai fan che avevano seguito la loro storia sin dall'inizio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Nicole replica a Martina dopo la rottura con Flavio: "Aspettavi solo questo"

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