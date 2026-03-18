Blanco e Martina Valdes sono usciti dal silenzio dopo aver interrotto ogni commento sui social, sebbene continuino a seguersi. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile rottura o crisi tra i due, ma finora non ci sono dichiarazioni ufficiali. La vicenda rimane oggetto di discussione tra i fan e gli osservatori.

Si seguono ancora sui social ma niente più commenti. Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? E’ da qualche tempo che si parla di crisi traBlanco e Martina Valdes. La giovane coppia, insieme dal 2022, continua a stare al centro del gossip soprattutto dopo le parole del cantante in un’intervista conVanity Fair.“Io sono uno che preferisce arrivare a un punto in cui ci si molla insieme. Non riesco a essere il cattivo della situazione” confessa Blanco, non facendo espresso riferimento, nè nominando Martina Valdes. Che starà succedendo tra i due? Si potrebbe parlare di rottura, infattiin molti si chiedono se Blanco e Martina si siano lasciati.Una domanda che nonostante gli indizi ancora non trova risposta definitiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Blanco e Martina Valdes, si parla di rottura o crisi?

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