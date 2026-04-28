Blanco conferma la fine della relazione con Martina Valdes | Non ho nessuno a cui dedicare la canzone

Da fanpage.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanco avrebbe ufficializzato la rottura con Martina Valdes durante l’ultima data del tour a Torino, poco prima di esibirsi con il brano "Innamorato". Le parole dell'artista dopo mesi di indiscrezioni: "Spero voi abbiate qualcuno che amate a cui dedicarla, io non posso più farlo".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Blanco e Martina Valdes, si parla di rottura o crisi?

Blanco conferma la rottura con Martina: “Non sono innamorato”Dopo tre anni è finita la storia tra Blanco e Martina Valdes, è stato lui stesso a confermare la rottura durante un concerto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cinzia Paolini e Marco, nessun lieto fine a Uomini e Donne | Ultimatum della dama; APP UE PER PROTEGGERE I MINORI ONLINE | I difetti di una soluzione apparentemente perfetta; Vincitore Amici 25, è lotta tra due ballerini| Voto del pubblico svela tutto: classifica e lacrime in casetta; SCUOLA | Tirocinio e abilitazione, un costoso buco nero (senza merito) per aspiranti prof.

martina valdes blanco conferma la fineBlanco conferma la fine della relazione con Martina Valdes: Non ho nessuno a cui dedicare la canzoneBlanco avrebbe ufficializzato la rottura con Martina Valdes durante l’ultima data del tour a Torino, poco prima di esibirsi con il brano Innamorato ... fanpage.it

martina valdes blanco conferma la fineBlanco e Martina Valdes non sono più fidanzati? Arriva la conferma ufficiale | Il motivo dell’addioBlanco e Martina Valdes non sono più fidanzati: una conferma arrivata dal cantante durante il suo concerto di Torino. Ecco cosa è successo tra i due. ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.