Blanco conferma la fine della relazione con Martina Valdes | Non ho nessuno a cui dedicare la canzone

Blanco avrebbe ufficializzato la rottura con Martina Valdes durante l’ultima data del tour a Torino, poco prima di esibirsi con il brano "Innamorato". Le parole dell'artista dopo mesi di indiscrezioni: "Spero voi abbiate qualcuno che amate a cui dedicarla, io non posso più farlo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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