L'artista Blanco si esibirà prossimamente a Roma, portando il suo primo tour nei palazzetti. La tappa si svolgerà al Palazzo dello Sport, dove presenterà un concerto con una formazione musicale più ricca e suonata rispetto alle esibizioni precedenti. La data dell'evento è stata comunicata ufficialmente, e i biglietti sono in vendita. La tournée comprende diverse tappe in diverse città italiane.

Cosa: L’artista Blanco torna a esibirsi dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti, portando sul palco una dimensione musicale evoluta e più suonata. Dove e Quando: I concerti si terranno al Palazzo dello Sport di Roma il 29 aprile 2026 (data già sold out) e il 30 aprile 2026. Perché: Per presentare dal vivo il nuovo intimo album MA’, con uno show crudo, essenziale e arricchito da una nuova formazione strumentale. L’energia dirompente di Blanco è pronta a riversarsi nuovamente sulla Capitale. Il cantautore ha annunciato le attesissime date romane del suo primo tour nei palazzetti, segnando un punto di svolta fondamentale per la sua parabola artistica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Blanco a Roma: il nuovo tour fa tappa al Palazzo dello Sport

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