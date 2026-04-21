Tommaso Paradiso ha dato il via al Palazzo dello Sport di Roma al nuovo tour che proseguirà in tutta Italia Il video di Amicait

Tommaso Paradiso ha aperto il suo nuovo tour al Palazzo dello Sport di Roma, con un concerto che ha attirato numerosi fan. Lo spettacolo ha segnato l'inizio di una serie di date che si svolgeranno in diverse città italiane. Un video relativo all'evento è stato pubblicato su Amica.it, mentre fonti di agenzie di stampa riportano le prime impressioni sulla serata. Il tour proseguirà nelle prossime settimane in vari Palasport del paese.

(askanews) – Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma è in arrivo il 22 aprile all’ Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I romantici, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, il cantautore romano fa ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tommaso Paradiso ha dato il via al Palazzo dello Sport di Roma al nuovo tour, che proseguirà in tutta Italia. Il video di Amica.it Tommaso Paradiso canta I romantici - Domenica In Speciale Sanremo Notizie correlate Doppio sold out di Tommaso Paradiso al Palazzo Dello Sport di Roma (Photogallery del concerto)Reduce dal debutto al Festival di Sanremo con la canzone “I romantici”, tra i brani più suonati in radio sin dall’uscita, è partito il tour di... Leggi anche: «Eurovision? Troppo, per me è già tanto Sanremo», dice Tommaso Paradiso, in gara al Festival con "I romantici". Il video su Amica.it Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ragazzi, se fate così col ca**o che ci fanno fare lo stadio!: Tommaso Paradiso scherza da laziale con i fan; Roma abbraccia Tommaso Paradiso, tra il duetto con Franco126 e cori da stadio; Tommaso Paradiso, il trionfo a Roma del popolo dei romantici; Tommaso Paradiso: Basta cori della Lazio altrimenti i romanisti non vengono più. Tommaso Paradiso, l’abbraccio di Roma per il debutto del tourTommaso Paradiso ha dato il via al Palazzo dello Sport di Roma al nuovo tour, che proseguirà in tutta Italia. Il video di Amica.it ... amica.it Tommaso Paradiso, esordio ‘col botto’ dopo Sanremo: il riscatto (grazie ai palasport) e il debutto del tour estivoIl cantautore, ex frontman dei The Giornalisti, ha riaccolto il suo pubblico con due live da record a Roma. Ora lo attende un tour de force che culminerà in estate. libero.it Qui si sta bene. https://www.livenation.it/tommasoparadiso - facebook.com facebook Cori per la #Lazio al concerto, Tommaso #Paradiso ferma tutto: “Mi servono i romanisti, senza non riempio gli stadi” #ASRoma #SerieA x.com