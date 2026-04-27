Blanco in arrivo il 29 e 30 aprile al Palazzo dello Sport a Roma

Il cantante italiano torna dal vivo con il suo primo tour nei palazzetti e ha già registrato il tutto esaurito nella data di Roma del 29 aprile. La tournée prosegue il 30 aprile nello stesso luogo. La data romana si svolge al Palazzo dello Sport. La prevendita per l’evento si è conclusa rapidamente, confermando l’interesse del pubblico.

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