Bitcoin Strategy scommette ancora | 255 milioni per nuovi BTC

Tra il 20 e il 26 aprile, un’azienda ha acquistato oltre 3.200 Bitcoin, spendendo circa 255 milioni di dollari. Con questa operazione, le riserve di Bitcoin della società salgono a circa 818 unità. La strategia di investimento nel settore delle criptovalute continua con questa acquisizione, segnando un ulteriore incremento nelle quantità possedute dall’azienda. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso il mercato delle criptovalute.

? Cosa sapere Strategy acquista 3.273 BTC per 255 milioni di dollari tra il 20 e il 26 aprile.. Le riserve aziendali raggiungono 818.334 unità rappresentando il 4,09% dell'offerta totale di Bitcoin.. Tra il 20 e il 26 aprile, la società Strategy ha destinato 255 milioni di dollari all’acquisto di 3.273 BTC, riportando le proprie riserve in territorio positivo grazie al recente recupero del mercato. L’operazione, finanziata tramite la vendita di azioni MSTR sul mercato, porta il totale dei Bitcoin detenuti dall’azienda a 818.334 unità, una quota che rappresenta circa il 4,09% dell’intera offerta circolante della criptovaluta. La decisione strategica di Michael Saylor, co-fondatore e presidente di Strategy, si inserisce in un momento di svolta per i conti aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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