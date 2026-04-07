Bitcoin | Strategy scommette forte e punta a 1,8 milioni di BTC

Durante il primo trimestre del 2026, una società di investimento ha acquistato circa 89.599 Bitcoin, nonostante il mercato mostrasse segnali di incertezza e i prezzi della criptovaluta fossero in calo. La decisione di rafforzare la propria posizione in un periodo di pessimismo ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti, che seguono da vicino le mosse delle grandi entità nel settore delle criptovalute.

Strategy ha acquisito 89.599 Bitcoin durante il primo trimestre del 2026, un’operazione avvenuta in un momento di pessimismo generale e calo dei prezzi della criptovaluta. Questa mossa porta il totale delle disponibilità della società a 762.099 BTC. L’operazione si colloca come la seconda più imponente di sempre per quanto riguarda l’accumulo trimestrale, superata soltanto da quanto avvenuto nell’ultimo trimestre del 2024. L’acquisto di queste quasi 90.000 unità è avvenuto mentre il mercato affrontava un trend ribassista, segnando un contrasto netto con il sentimento prevalente tra gli investitori. Il paradosso degli acquisti ad alto prezzo. I dati relativi alle fasce di prezzo rivelano una strategia controintuitiva: Strategy non ha spinto al massimo gli acquisti quando l’asset appariva economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin: Strategy scommette forte e punta a 1,8 milioni di BTC Intesa Sanpaolo punta 100 milioni sulle cripto, Bitcoin in testaIntesa Sanpaolo sta incrementando i propri investimenti nel settore delle criptovalute, con un focus particolare su Bitcoin. Bitcoin: 53 milioni in un giorno, il 40% punta ai 100.000$Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di svolta decisiva, con i flussi in entrata negli ETF su Bitcoin che hanno raggiunto i 53... BITCOIN - SKUTECZNA STRATEGIA DAY-TRADINGOWA (BACKTEST) Si parla di: L'ultimo documento depositato presso la SEC da Strategy non riporta acquisti di Bitcoin né vendite di azioni in una settimana tranquilla. Febbre bollente da Bitcoin. Si scommette su 140milaL'exploit nel 2024 del Bitcoin, coronato con il traguardo dei 100mila dollari, ha indubbiamente trovato sponda nella vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi. A ben vedere un anno in ... ilgiornale.it La strategia Bitcoin di Saylor e gli effetti sul mercato finanziarioMichael Saylor di Strategy Inc intensifica l'acquisto di Bitcoin durante i cali del mercato, consolidando la posizione della società come il maggiore ... finanza.com