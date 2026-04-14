Tra il 6 e il 12 aprile, una società ha portato a termine un investimento di un miliardo di dollari, acquistando circa 13.000 bitcoin. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un stock totale di 780.000 BTC. La mossa rappresenta una delle maggiori operazioni di acquisto di criptovalute di questo tipo, con un focus evidente sulla crescita del portafoglio.

Tra il 6 e il 12 aprile, la società Strategy ha completato un’operazione finanziaria da un miliardo di dollari per l’acquisto di 13.927 Bitcoin, portando le proprie riserve digitali oltre la soglia dei 780.000 BTC. Questa mossa massiccia avviene in un momento in cui il prezzo del singolo token si attesta intorno ai 71.100 dollari, nonostante il valore d’acquisto medio dell’azienda sia superiore alla quotazione attuale. L’espansione della tesoreria digitale tra acquisti massicci e gestione del rischio. Michael Saylor, co-fondatore e presidente della società, ha comunicato tramite un post su X che la nuova acquisizione ha spinto il patrimonio di Bitcoin della compagnia a superare i 780.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: Strategy scommette 1 miliardo e punta ai 780.000 BTC

Leggi anche: Bitcoin: Strategy scommette forte e punta a 1,8 milioni di BTC

Bitcoin: 53 milioni in un giorno, il 40% punta ai 100.000$Il mercato delle criptovalute sta vivendo un momento di svolta decisiva, con i flussi in entrata negli ETF su Bitcoin che hanno raggiunto i 53...

BITCOIN - SKUTECZNA STRATEGIA DAY-TRADINGOWA (BACKTEST)

Argomenti più discussi: Strategy acquista 13.927 Bitcoin per 1 miliardo di dollari; il patrimonio totale raggiunge i 780.897 BTC; Strategy aggiunge 13.927 Bitcoin alle proprie partecipazioni con un acquisto da 1 miliardo di dollari; Buco da 14,5 miliardi per Michael Saylor. La scommessa di Strategy è a un passo dal baratro?; Il motto Think Bigger di Michael Saylor fa presagire un acquisto massiccio di Bitcoin mentre le tensioni globali scuotono i mercati.

Bitcoin regge, Ethereum accelera. Che succede alle criptovalute, tra svolta regolamentare e ritorno dei flussi. L'analisi di Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm x.com

Bitcoin regge, Ethereum accelera: che succede alle criptovalute, tra svolta regolamentare e ritorno dei flussi. L'analisi di Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm facebook