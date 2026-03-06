Lega invade le piazze abruzzesi | Sì al referendum giustizia

La Lega organizza gazebo informativi nelle piazze abruzzesi il prossimo fine settimana per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia. L'iniziativa coinvolge membri del partito che si posizionano in diverse località della regione per distribuire materiale e discutere della consultazione referendaria. Nessun altro evento o figura politica è stato annunciato in questa fase.

La Lega si prepara a occupare le piazze abruzzesi il prossimo weekend con gazebo informativi per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia. L'iniziativa coprirà le province di L'Aquila, Chieti e Teramo tra sabato 7 e domenica 8 marzo, in vista del voto previsto per il 22 e 23 marzo. Il coordinatore regionale Vincenzo D'Incecco definisce l'evento come un'opportunità per dialogare con i cittadini sulle ragioni della riforma costituzionale necessaria. L'obiettivo dichiarato è spiegare come la modifica possa rendere il sistema giudiziario più efficiente ed equo, avvicinandolo alle esigenze reali del Paese. Una campagna capillare dai monti alla costa L'appuntamento inizia ad Avezzano, dove il gazebo sarà attivo sia sabato che domenica nella piazza Risorgimento dalle 18 alle 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

