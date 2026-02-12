Carnevale | a Stresa quattro giorni di festa sotto al tendone del Carnival Circus

A Stresa torna il Carnevale e questa volta dura quattro giorni. Dal 14 al 17 febbraio, la città si anima sotto il tendone dello

Dal 14 al 17 febbraio a Stresa torna l'appuntamento con il Carnevale, con quattro giorni di festa sotto al tendone dello "Stresa Chapiteau Carnival Circus" in piazza Marconi. Sabato 14 febbraioAlle 15 appuntamento con il Carnevale dei Bambini sotto allo "Stresa Chapiteau Carnival Circus". Giochi, truccabimbi e merenda a cura della Croce Rossa di Stresa.Alle 21,30, sempre sotto al tendone di piazza Marconi, musica live con la partecipazione della Shary BAnd. A seguire djset. Ingresso libero.Il servizio bar della serata sarà gestito dall'associazioneAmici dei Pompieri di Stresa Aps. Domenica 15 febbraioAlle 10 al via il Carnevale di Stresa, alla presenza della Corte di Re Falcett, con la sfilata e il concorso a premi dei bambini in maschera.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il Carnevale Strianese torna dopo tre anni di stop forzato.

Il Carnevale Strianese torna con la sua 42ª edizione e porta in strada carri, musica e spettacoli.

