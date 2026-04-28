Biometano e fotovoltaico Il territorio va tutelato

Non sono state presentate osservazioni ufficiali a tutela del territorio argentano riguardo ai progetti di biometano e fotovoltaico. Le autorità non hanno ricevuto comunicazioni formali o documenti che segnalino preoccupazioni o opposizioni legate a queste iniziative. Attualmente, non ci sono interventi o interventi giudiziari pubblici che coinvolgano direttamente le attività di sviluppo energetico nella zona.

"Non ci è pervenuta notizia di osservazioni specifiche portate a tutela del territorio argentano". Il 25 marzo scorso, la Regione ha ospitato una delle udienze conoscitive più partecipate degli ultimi anni: oltre quaranta interventi tra associazioni, enti, ordini professionali e rappresentanti del mondo agricolo e industriale, chiamati a contribuire alla legge regionale sull’individuazione delle aree idonee per le rinnovabili. Certamente un segnale evidente della posta in gioco, considerando che il provvedimento segnerà per decenni il destino del paesaggio e delle comunità della Regione. Vista la straordinaria partecipazione – come...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Biometano e fotovoltaico. Il territorio va tutelato" Notizie correlate Un data center sui terreni agricoli. La proposta agita la politica: "Il nostro territorio va tutelato"Nuovo data center su terreni agricoli: l’Amministrazione espone le sue perplessità. Leggi anche: Tra fotovoltaico e biometano: il nuovo impianto di Racing Bulls porta la sostenibilità nel motorsport Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Biometano e fotovoltaico. Il territorio va tutelato; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; FER 2: al via le procedure competitive per gli impianti a biogas e biomasse, geotermici e fotovoltaici floating; Fotovoltaico, via libera a 91 MW - Biometano, ok a 3,29 mln mc anno. Alessandro Gassmann: Nel Parco Biometano si ricicla facendo culturaMa è con il progetto Parco Biometano che il suo percorso cambia scala: un impianto avanzato, progettato con l’Università della Calabria, capace di trattare ogni anno 50 mila tonnellate di rifiuti orga ... repubblica.it Biometano a Rovigo, ricorso al Tar contro il via libera della Regione: «Impianto imposto dall’alto»È arrivata a circa duemila euro la raccolta fondi avviata dal comitato di Sarzano per il ricorso contro il via libera dato dalla Regione all’impianto per produrre biometano in via Catalafimi. corrieredelveneto.corriere.it Il GSE ha pubblicato a inizio mese le regole operative per la concessione di contributi in conto capitale in relazione all’installazione di impianti agrivoltaici, di biometano e inseriti in comunità energetiche o gruppi di autoconsumo. - facebook.com facebook