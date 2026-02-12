Un data center sui terreni agricoli La proposta agita la politica | Il nostro territorio va tutelato

La proposta di costruire un data center sui terreni agricoli ha acceso un acceso confronto in città. La sindaca Sonia Belloli ha ricordato che l’amministrazione vuole proteggere il territorio e rispettare le regole urbanistiche. La discussione continua, mentre i cittadini si dividono tra chi sostiene lo sviluppo e chi teme danni all’ambiente.

Nuovo data center su terreni agricoli: l’Amministrazione espone le sue perplessità. "Intendiamo continuare a salvaguardare il territorio, in coerenza con i nostri strumenti urbanistici", ha ribadito la sindaca Sonia Belloli ai capigruppo consiliari. L’identità territoriale di Zibido San Giacomo va salvaguardata. L’amministrazione comunale esprime forti perplessità sulla proposta di una società internazionale che vuole realizzare un data center a Badile. Sul tema ci sarà poi un incontro negli uffici di Regione Lombardia e un consiglio comunale. "Non siamo contro lo sviluppo industriale e tecnologico e l’innovazione digitale a prescindere - spiega la sindaca Sonia Belloli - tanto che abbiamo espresso parere favorevole all’insediamento proposto da Amazon, però in un’area già a destinazione industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un data center sui terreni agricoli. La proposta agita la politica: "Il nostro territorio va tutelato" Approfondimenti su DataCenter Terreni La provincia vota lo stop ai pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli Sversa acqua e cemento sui terreni agricoli, denunciato. Sequestrata la betoniera | VIDEO Un uomo è stato denunciato per aver sversato acqua e cemento sui terreni agricoli, con la betoniera sequestrata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su DataCenter Terreni Argomenti discussi: L’Italia dei data center può trovare un posto in Europa; Data center, energia e potere: la nuova geopolitica digitale; AI nello spazio? Facciamo chiarezza sui data center orbitali; Il comune contro la costruzione (su un'area vergine) del data center: Va realizzato su aree già urbanizzate. Un data center sui terreni agricoli. La proposta agita la politica: Il nostro territorio va tutelatoZibido, società straniera punta a Badile. Non siamo un catalogo a disposizione degli investitori. La sindaca Belloli perplessa, incontro in vista negli uffici della Regione Lombardia e un consiglio ... ilgiorno.it Zibido. Nuovo data center su terreni agricoli: l’amministrazione espone le sue perplessitàL'identità territoriale di Zibido San Giacomo va salvaguardata. L’amministrazione comunale esprime forti perplessità sulla proposta di una società internazionale che vuole realizzare un data center a ... ticinonotizie.it Mass driver, satelliti-data center, super-app. Musk punta forte sullo spazio e sull’intelligenza artificiale orbitale, ma xAI tribola tra dimissioni ai vertici, pressioni interne e dubbi sulla tenuta dell’ecosistema industriale. Stefano Quintarelli a Huffpost: "Sa alimentar - facebook.com facebook Deutsche Telekom sta per costruire il data center più grande d’Europa nella zona nord di Monaco di Baviera. di @pierarz x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.