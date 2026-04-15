Perché certi libri sopravvivono e altri no | l' incontro con il libraio antiquario Luca Cena

Venerdì 17 aprile alle 18,30, nella sala consiliare della provincia di Novara, si terrà un evento del Novara Libro Festival dedicato al tema della sopravvivenza dei libri nel tempo. Durante l'incontro, il libraio antiquario Luca Cena parlerà delle ragioni che portano alcuni volumi a conservarsi e altri a scomparire, offrendo spunti sulla storia e il valore di libri rari e antichi. L’appuntamento rientra nel programma culturale della manifestazione.