Perché certi libri sopravvivono e altri no | l' incontro con il libraio antiquario Luca Cena
Venerdì 17 aprile alle 18,30, nella sala consiliare della provincia di Novara, si terrà un evento del Novara Libro Festival dedicato al tema della sopravvivenza dei libri nel tempo. Durante l'incontro, il libraio antiquario Luca Cena parlerà delle ragioni che portano alcuni volumi a conservarsi e altri a scomparire, offrendo spunti sulla storia e il valore di libri rari e antichi. L’appuntamento rientra nel programma culturale della manifestazione.
Venerdì 17 aprile alle 18,30, la sala consiliare della provincia di Novara ospita un nuovo appuntamento del Novara libro festival. Protagonista dell'incontro sarà Luca Cena, libraio antiquario e autore, che presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “Un destino già scritto – Storie di libri che.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Trieste piange il libraio Fulvio Misan: ha venduto libri a generazioni di studenti
Margot Robbie: "Mi sono accorta di avere una relazione tossica con certi libri"Abituati a vederla come icona irraggiungibile, Margot Robbie sorprende mostrando un lato decisamente umano: una relazione complicata, irresistibile e...