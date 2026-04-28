' Bimbi&Pupi' | spettacolo interattivo di teatro di figura per bambini

Domenica 3 maggio ore 17:30 BIMBI & PUPI. Viaggio attraverso il mondo del teatro di figura. Spettacolo interattivo con burattini, marionette e pupi siciliani per bambini dai 3 anni in su. Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Cataniapresso Antica Bottega del Puparo dei F.lli Napoli, via Reitano, 55.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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