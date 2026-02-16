Il teatro dei Pupi Vaccaro-Mauceri tende una mano ai bambini ospedalizzati

Il teatro dei Pupi Vaccaro-Mauceri ha deciso di portare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, portando il Carnevale nei reparti pediatrici. La scelta nasce dalla volontà di aiutare i piccoli a distrarsi e dimenticare le difficoltà della malattia, utilizzando le marionette per coinvolgere e intrattenere. La compagnia teatrale si prepara a visitare diversi ospedali siciliani nelle prossime settimane, portando spettacoli dal vivo e momenti di allegria.

Un Teatro di Pupi per Allontanare le Ombre: L'Iniziativa Sociale che Porta il Carnevale nei Reparti Pediatrici Siciliani. Siracusa – Il teatro dei Pupi Vaccaro-Mauceri, custode di un'arte secolare riconosciuta dall'UNESCO, ha lanciato "Sos Pupi", un'iniziativa che porta spettacoli nei reparti pediatrici di ospedali siciliani per offrire un momento di svago e distrazione ai bambini costretti a trascorrere il periodo di degenza, soprattutto durante le festività. L'iniziativa mira a coinvolgere le imprese locali in un progetto di responsabilità sociale, offrendo un modello replicabile e sostenibile.