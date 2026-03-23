Pediatra ‘alunni non lucidi alle 8? Vero modulare lezioni su ritmi circadiani’

(Adnkronos) – "Chapeau" ai cugini d'Oltralpe. Il pediatra Italo Farnetani si dice "perfettamente d'accordo" con la proposta che sta tenendo banco in Francia, dove la campanella che dà inizio alla giornata scolastica potrebbe non suonare più alle 8 del mattino. L'ipotesi di posticipare l'inizio delle lezioni alle 9 nelle scuole medie e superiori del Paese. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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