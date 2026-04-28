Bilancio UE | la sfida di Ricci per spingere Meloni sui nuovi bond

Un eurodeputato ha chiesto al governo di aumentare del 10% il bilancio dell’Unione Europea, con l’obiettivo di finanziare nuovi bond europei per il periodo dal 2028 al 2034. La proposta mira a rafforzare le risorse disponibili per progetti e investimenti comuni, ma non sono stati ancora definiti i dettagli sul modo in cui questa richiesta sarà recepita dall’esecutivo nazionale. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione finanziaria dell’UE.

? Cosa sapere L'eurodeputato Ricci chiede al governo Meloni un aumento del 10% del bilancio UE.. La proposta punta a finanziare nuovi bond europei per il periodo 2028-2034.. L’europarlamentare Ricci sollecita il governo di Meloni affinché sostenga l’incremento del bilancio europeo del 10%, una manovra pensata per garantire risorse solide tra il 2028 e il 2034 a fronte delle crescenti emergenze globali. La proposta, già approvata dal Parlamento Europeo, mira a blindare i fondi necessari per gestire le criticità legate all’energia, alle politiche abitative e al settore agricolo, senza dimenticare la protezione dei fondi di coesione destinati ai territori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio UE: la sfida di Ricci per spingere Meloni sui nuovi bond Notizie correlate Linea dura sul bilancio. Meloni: “La Ue sia più coraggiosa”. E non esclude la manovra in deficitRoma, 24 aprile 2026 – La linea del governo, ormai, è doppia ma intrecciata: tenere il punto sulla tenuta dei conti italiani e, insieme, chiedere... Leggi anche: Meloni: «Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. L'Ue sia più coraggiosa sulla crisi energetica» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Europa e difesa, il voto sul bilancio apre la sfida tra chi può spendere; Pnrr al Sud, sfida aperta: Fondi nazionali e dall’Ue per garantire continuità; Sul bilancio Consiglio europeo in salita. Meloni: Negoziato difficilissimo; Neutralità tecnologica, la sfida per rilanciare l'automotive europeo. Bilancio Ue, Europarlamento approva la sua posizione: si apre il confronto con il Consiglio(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto sulle priorità di bilancio per il 2027, con 389 voti favorevoli, 191 contrari e 75 astensioni. Il testo, che alimenterà la proposta della C ... finanza.repubblica.it Sul bilancio Consiglio europeo in salita. Meloni: Negoziato difficilissimoSul bilancio pluriennale UE (MFF 2028-2034) posizioni distanti e inconciliabili. Al vertice di giugno la proposta con le nuove cifre ... eunews.it Via libera ad ampia maggioranza alla posizione sul bilancio 2028-34. Ora inizia il braccio di ferro con gli Stati membri (divisi) - facebook.com facebook La Camera di Commercio di Napoli approva il bilancio consuntivo 2025. Circa 6 milioni avanzo economico, circa 200 milioni di patrimonio netto #ANSA x.com